Opportunità di Borsa: analisi Etf su indice Sox semiconduttori

Secondo una ricerca di mercato ed un recente studio, la domanda globale di semiconduttori è stata valutata in circa 580,1 miliardi di dollari nel 2022 e la previsione per il 2023 è di 634,5 miliardi di dollari. Si stima che si raggiungeranno circa 1.120 miliardi di dollari entro il 2032 (ad un tasso di crescita annuo composto CAGR del 7,1% tra il 2023 e il 2032). Le società leader del settore (tenuto conto del volume di vendite, ricavi e strategie) sono individuate in Intel , Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), SK Hynix, Micron Technology Inc., Qualcomm Incorporated, NVIDIA Corporation, Texas Instruments Incorporated, Advanced Micro Devices Inc. (AMD).