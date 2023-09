Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Ferrari

Lunedi le azioni di Ferrari (insieme alla Compagnie de Saint Gabain, la società più antica del Cac-40) saranno inserite nell’indice paneuropeo Euro Stoxx50. che rappresenta le 50 maggiori società dell’Eurozona per capitalizzazione scelte tra 20 supersettori. Sostituiscono la società immobiliare tedesca Vonovia ed il gruppo CRH, leader mondiale dei materiali da costruzione che ha sede in Irlanda. Questo ingresso tenderà a sostenere inizialmente il prezzo di FERRARI in quanto i gestori dei fondi che replicano l’Euro Stoxx 50 lo dovranno acquistare (come da mandato di gestione). E’ opportuno pertanto verificare le proiezioni a breve del titolo per individuare i livelli operativi di maggior interesse, visti anche gli ottimi risultati finanziari del secondo trimestre 2023 che ha spinto la casa di Maranello a rivedere al rialzo le previsioni per il 2023. con ricavi che dovrebbero salire a 5,8 miliardi di euro.