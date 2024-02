Opportunità di trading in Borsa Analisi tecnica dell'azione Leonardo

La settimana si apre all’insegna della continuazione rialzista per il titolo LEONARDO, migliore delle blue chips nella sessione di lunedi, con un rialzo del +5.16% e quotazioni che si riportano sopra i 20Euro (massimo ieri a 20.09Euro), su valori che non toccava dal maggio/2008. Da inizio anno il rialzo è del +33.70%; in tutto il 2023 LEONARDO ha sviluppato una performance del +89%.