Nvidia mette il turbo alle Borse. Inarrestabile il Toro di Piazza Affari

Il tech trascina i mercati

Le Borse europee chiudono euforiche la seduta, in una giornata segnata da nuovi record per i listini mondiali. L’indice EuroStoxx600 tocca i massimi storici, grazie alla performance del comparto tech, in scia ai risultati sopra le attese di Nvidia che ha accumulato altri 250 miliardi di capitalizzazione. Nuovi record anche per Dow Jones e S&P 500 e indici avviati verso la miglior seduta del 2024, grazie alla spinta del colosso tech americano. La giornata era già iniziata con il traguardo storico per la Borsa di Tokyo, che ha superato i livelli massimi segnati nel 1989. Il Ftse Mib termina così la seduta in rialzo dell’1,06%, confermandosi sopra i 32.000 punti raggiunti ieri, soglia che non si vedeva dal 2008. In secondo piano oggi i verbali della riunione di gennaio della Bce, che confermano che è ancora troppo presto per un taglio dei tassi. Questo dopo che, alla vigilia, dai verbali della Fed era emersa la necessità di «maggiori progressi» sull’inflazione prima di invertire la politica monetaria.

Titoli in evidenza

Recordati -1,6%, ha archiviato il 2023 con un utile netto pari a 389,2 milioni di euro, in rialzo del 24,6% rispetto al 2022 su ricavi netti consolidati pari a 2.082,3 milioni, in aumento del 12,4%, o +14% a perimetro omogeneo e a cambi costanti.

Generali +1%, sui massimi da due anni con il rally di AXA.

Tenaris +7%, chiude il quarto trimestre con un utile per azione di 96 centesimi di dollari, in forte aumento dai 68 centesimi di un anno prima, il consensus era 51 centesimi.

StM +3%. Stamattina HSBC ha avviato la copertura con un BUY e un target price di 61 euro.

Monte Paschi +2,5%. Banco BPM +4%.

Prysmian Banca Akros spinge il target a 51,50 euro.

Unicredit +0,7% su nuovi massimi pluriennali. Intende rinegoziare nel corso del 2024 l’accordo per la distribuzione dei fondi di Amundi se l’asset manager francese intende mantenere il principale partner italiano dopo la scadenza del contratto nel 2027, riferisce una fonte a Reuters.

Buzzi su nuovi massimi storici. La tedesca Heidelberg ha fornito stamattina indicazioni positive sul 2024.

Euro e petrolio

Sul valutario l’euro resta stabile sul dollaro e scambia a 1,081, la moneta unica vale anche 162,82 yen, mentre il cambio dollaro/yen è a 150,59. In recupero il prezzo del greggio con il Brent aprile a 83,6 dollari (+0,7%) e il Wti a 78,54 dollari (+0,8%). In discesa il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 22,97 euro al megawattora (-4,2%).