Effetto Nvidia sulle Borse. Piazza Affari nuovi record con Tenaris e Stm

Nvidia

Il produttore di chip ha chiuso il periodo novembre 2023-gennaio 2024 con utili rettificati pari a 5,16 dollari per azione, il consensus era 4,59 dollari. Fatturato di 22,1 miliardi di dollari, circa due miliardi sopra le stime degli analisti. Il trimestre in corso dovrebbe chiudersi con un giro d’affari di 24 miliardi di dollari, le aspettative erano 22,2 miliardi di dollari. Gli elementi più notevoli della performance sono nella divisione dei chip per i data center. Le vendite sono arrivate a 18,4 miliardi di dollari, in aumento del 409% su base annua. Nel trimestre di un anno fa, le entrate per quel segmento erano solo 3,6 miliardi di dollari. “L’informatica accelerata e l’intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto il punto di svolta. La domanda sta aumentando in tutto il mondo tra aziende, industrie e nazioni”, ha affermato il CEO Jensen Huang nel comunicato stampa dell’azienda. Nvidia ha spiegato che la crescita è dovuta alle maggiori spedizioni delle GPU Nvidia Hopper utilizzate per la formazione e l’inferenza di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni e applicazioni di intelligenza artificiale generativa. I grandi fornitori di cloud computing hanno rappresentato oltre la metà delle entrate del centro dati per il trimestre. Il titolo è arrivato a guadagnare il 9% nel dopoborsa.

Mercato azionario in netto rialzo in linea con il resto dell’Europa in avvio della seduta odierna, L’indice Ftse Mib segna +1,05% a 32.356 punti. Piazza Affari ben intonata in attesa di notizie sul fronte dei tassi, nel giorno in cui vengono diffusi i verbali della Bce relativi all’ultima riunione. Ieri e’ stata la volta delle minute della Fed, da cui emerge il timore di agire troppo in fretta nel percorso del taglio dei tassi. Per quanto riguarda i dati macro attese le stime Pmi di febbraio per l’Eurozona e per diversi paesi europei: le previsioni sono per una nuova contrazione dei comparti manifattura e terziario. Sul listino in evidenza i titoli bancari, con Intesa +0,8%, Monte Paschi sul +3%, Banco Bpm +1,7%, Bper +2,1%, Unicredit +1,3%. Nell’industria vola Tenaris (+8%) dopo i conti del 2023 con forte crescita degli utili e aumento dei dividendi. Nell’oil su anche Eni e Saipem, mentre nell’energia scendono Hera (-0,8%), Snam (-0,4%) e Terna (-0,8%). Tra le altre blue chip bene Stm con un +4,6%, Stellantis guadagna l’1,8%, Iveco sul +2%.