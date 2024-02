Piazza Affari trainata dagli industriali. Crolla Interpump (-6,9%)

Chiusura positiva per Piazza Affari trainata dai titoli industriali. L’indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,58% a 31.132 punti, toccando i massimi degli ultimi 16 anni. A guidare gli acquisti sono stati titoli come Pirelli (+4,2%), Amplifon (+4%) e Leonardo (+3,75%) spinta al rialzo dell’intesa siglata in Arabia Saudita.

Poco mossi i bancari, dopo l’exploit di ieri di Unicredit (-0,3%). I conti 2023 di Intesa Sanpaolo sono stati forti (7,6 miliardi di euro di utili), ma non hanno scaldato gli acquisti. Il titolo ha chiuso in progresso dell’1,27%, seguito da Bper (+0,75%), in attesa del bilancio 2023 che verrà annunciato domani a mercati chiusi. In flessione Fineco (-1,9%): bene i conti dello scorso anno, ma male i numeri della raccolta di gennaio 2024.

Crolla Interpump (-6,92%) in attesa dei conti il 14 febbraio. Alla base della caduta c’è la revisione al ribasso delle stime di Equita, mentre Intermonte ha ridotto il rating sul titolo.

Tra le materie prime il prezzo del Brent accelera al rialzo (+0,55% a 78,42 dollari al barile). Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il principe ereditario dell’Arabia Saudita, mentre in Palestina si spera che la visita porti a una tregua a Gaza. C’è attesa per i dati sulle scorte di greggio negli Stati Uniti. Una crescita che ha trainato la quotazione di Eni (+1,6%), Tenaris (+1,86%) e Saipem (+1%).