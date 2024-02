Messina: "Se i soci me lo chiedono guiderò Intesa nel prossimo mandato"

Piano industriale

Carlo Messina resterà alla guida di Intesa ancora per diverso tempo “se gli azionisti lo vorranno”. Ad annunciarlo lo stesso ceo della banca presentando alla comunità finanziaria i conti del gruppo «Sarò amministratore delegato anche nel prossimo mandato. Finirò questo piano industriale e anche il successivo» ha dichiarato rispondendo alle domande di un analista. «Lavorerò per avere manager giovani per rafforzare la qualità e la sostenibilità dei risultati della nostra banca – ha aggiunto -. A questo sto ancora lavorando, ma rimarrò in questa posizione per i prossimi anni». Naturalmente a dire l’ultima parla saranno gli azionisti « ma è mia ferma intenzione farlo». L’attuale mandato dei vertici Intesa scadrà con l’assemblea della primavera 2025.

Il migliore anno di sempre

A consolidare il prestigio dell’attuale capo della banca ci sono i risultati presentati oggi che hanno superato le attese- “Il 2023 -ha spiegato Messina- e’ stato ‘il migliore anno di sempre” per Intesa Sanpaolo che “nel secondo anno di realizzazione del Piano d’Impresa ha superato gli obiettivi previsti a fine 2025’” Gli utili sono saliti del 76% nel 2023 a 7,7 miliardi, agli azionisti dividendi per 5,4 miliardi che, come ha spiegato il ceo, garantiscono alla banca il miglior rendimento in Europa nel rapporto fra remunerazione agli azionisti e quotazione del titolo.

Ai soci il 70% degli utili

Le cedola resterà robusta, pari ad almeno il 70% degli utili “Continueremo – ha aggiunto – a valutare il riacquisto di azioni proprie anno per anno. Per il momento non c’è nessun motivo per cambiare questo nostro approccio”.