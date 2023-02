Piazza Affari ritenta l'attacco a quota 28 mila trainata dalle banche

La Borsa di Milano è la migliore d’Europa (+1,71%)

Piazza Affari apre la settimana in rialzo dell’1,70% e chiude a 27.444,31. E’ la migliore in Europa trainata dalle banche: Unicredit sale del 4,62%, Bper del 2,87%, Banco Bpm del 2,31% e Intesa Sanpaolo dell’1,52%. L’istituto guidato da Andrea Orcel ha fornito un aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti per il 2023 e per il biennio 2024/2025. Per l’esercizio in corso viene indicato un utile netto contabile di 5,52 miliardi di euro, meglio della precedente previsione di 4,16 miliardi.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

Jefferies rafforza il BUY su BANCO BPM e BPER, il target sale rispettivamente a 5,7 e 4,1 euro. Banco Bpm ha chiuso a 4,08 (+2,3%) Bper ha chiuso a 2,65€ (+2,87%).

TIM

Kkr pronta a dialogare con i vertici sulla Rete, BUY. Il titolo ha chiuso a 0,31€ (+0,36%).

UNICREDIT

Goldman Sachs ha rafforzato il proprio Buy, alzando il target price da 25,5 a 27 euro. Da oggi il titolo entra nell’EuroStoxx 50 che raccoglie le prime cinquanta grandezze dei listini della zona euro ed è molto seguito dagli investitori istituzionali, che spesso lo utilizzano come benchmark di riferimento. Gli analisti continuano a migliorare la loro visione: il consenso aggiornato raccolto da Bloomberg esprime un target medio a 22,53 euro, da 18,06 euro pre-trimestrale, con 25 Buy, 3 Neutral, 0 Sell. Il titolo ha chiuso a 19,08€ (+4,36%).

OBBLIGAZIONI

I rendimenti dei titoli di Statoeuropei sono in rialzo con il Bund tedesco in aumento al 2,58% (+5 punti base), ai massimi da luglio 2011. Lo spread è in calo a 184 punti base, con il rendimento al 4,43%. Salgono anche i tassi del titolo a dieci anni spagnolo al 3,54% e quello della Francia al 3,06%, entrambi in aumento di 5 punti base, mentre quello della Grecia è poco mosso al 4,35%.

PETROLIO

Scende dell’1% a 75,8 dollari.

GAS

Di nuovo sotto la soglia dei 50 euro per mwh con un calo del 7%. Viaggia sui minimi degli ultimi tredici mesi. La Francia ha in programma un incontro domani con altri 12 Paesi dell’Unione europea, con l’obiettivo di creare un’alleanza di Stati per sostenere l’energia nucleare nelle politiche energetiche dell’Ue.

VALUTE

L’euro scende a 1,059 sul dollaro in prossimità dei minimi da inizio anno.

ORO

In lieve rialzo a 1.813 dollari, dopo cinque ribassi di seguito.