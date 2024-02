Poste, ricavi 2023 a 12 miliardi e utile netto a 1,9 miliardi (+22%)

Il gruppo Poste Italiane ha registrato ricavi per il 2023 in crescita del 5,4% a 12 miliardi, con un solido contributo proveniente da pagamenti e servizi finanziari. Il risultato operativo (ebit) è risultato record per l’anno 2023, pari a 2,62 miliardi (+9,4%), più che raddoppiato rispetto al livello del 2017 e in linea con la guidance del 2023 pari a 2,6 miliardi. L’utile netto è in crescita del 22,1% a 1,9 miliardi. Il business Corrispondenza, pacchi e distribuzione, con ricavi pari a 3,7 miliardi nel 2023, è risultato in crescita del 2,6% su base annua e ha raggiunto il break even, in anticipo rispetto alle guidance.

Il business dell’energia ha registrato oltre 500mila adesioni, in anticipo rispetto alla guidance prevista per il 2023. Le attività finanziarie investiste sono risultate in crescita e pari a 581 miliardi, con una raccolta netta retail di 1,2 miliardi. Per il 2023 viene proposto un dividendo di 0,80 euro per azione, per un ammontare totale di dividendi per il 2023 pari a un miliardo, in aumento dle 23% rispetto all’esercizio del 2022″.

“Sono certo che continueremo a crescere e a creare valore per tutti i nostri stakeholder e presenteremo il 20 marzo il nostro nuovo piano 2024-2028, inaugurando la fase successiva della storia di crescita di Poste Italiane”. Lo ha detto Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, commentando i dati del 2023 e le prospettive. ‘Poste Italiane – ha proseguito – ha registrato, nell’intero 2023, un aumento dei ricavi, saliti a quasi euro 12 miliardi, superiore al 5% su base annua, insieme ad un risultato operativo record, pari a 2,62 miliardi, che raddoppia di fatto l’ebit del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente.

Nella divisione Corrispondenza, pacchi e distribuzione abbiamo raggiunto il break even di settore per l’esercizio 2023, in anticipo rispetto alle previsioni”, ha detto. Del Fante ha poi aggiunto di essere “molto orgoglioso dell’impegno ed entusiasmo dei nostri colleghi, e insieme abbiamo costruito solide basi. Siamo la ‘platform company’ leader in Italia focalizzata sul cliente, al servizio delle esigenze degli italiani sia fisicamente, attraverso la nostra capillare rete di uffici postali e punti di contatto PuntoPoste, sia virtualmente, attraverso la nostra estesa presenza digitale. Poste Italiane è pronta ad abbracciare il futuro, sfruttando i punti di forza dei suoi risultati e la resilienza del suo business, con il supporto della nostra visione strategica che si è dimostrata ben ponderata”.