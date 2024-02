Per Saipem quattro trimestri consecutivi in utile. Puliti: "Monzambico? Stiamo per ripartire"

Il risultato netto di Saipem “è stato di 179 milioni di euro, di cui 100 milioni del quarto trimestre che è stato il miglior risultato dal terzo trimestre 2023”. Lo ha affermato Paolo Calcagnini, cfo di Saipem, nel corso della conference call per la presentazione dei conti del 2023 con gli analisti. “Questo è stato anche il quarto trimestre consecutivo in cui abbiamo un utile netto positivo”, ha aggiunto. Nel corso della call è intervenuto anche il ceo Alessandro Puliti che si è detto ‘fiducioso sul raggiungimento dei target del piano industriale’. Che ha aggiunto come “Saipem si sta organizzando per la ripresa dei lavori in Mozambico interrotti nell’aprile del 2021 per cause di forza maggiore legate ad attacchi terroristici”. “Ci stiamo organizzando per ripartire – ha detto – e crediamo che a metà anno possa esserci la ripresa” della commessa sul gas liquefatto per conto di TotalEnergies, con cui il gruppo ha parlato di recente.

Nello specifico, per il 2024 sono attesi ricavi tra i 12,7 e i 13,3 miliardi di euro, Ebitda margin pari a circa il 10%, cash flow operativo (al netto dei canoni di locazione) a 740-780 milioni e investimenti per circa 440-480 milioni. Con riferimento all’intero arco di piano 2024-2027 la società prevede acquisizioni di nuovi ordini per circa 50 miliardi e ordini nei segmenti ‘low/zero carbon’ pari a circa un terzo del totale.

Il Cagr dei ricavi è visto pari al 4-5% nel periodo 2023-2027, l’Ebitda margin a circa il 12% nel 2027, il cash flow operativo (al netto dei canoni di locazione) a circa 3 miliardi e gli investimenti a circa 1,4 miliardi.

Previsti inoltre dividendi pari a circa il 30-40% del free cash flow (al netto dei canoni di locazione), con pagamento delle cedole nel 2025 a valere sui risultati attesi nel 2024.

Per quanto riguarda il 2023, il gruppo ha realizzato ricavi per 11,87 miliardi (+19% rispetto al 2022), Ebitda adjusted per 926 milioni (+56%) e nuovi ordini acquisiti per circa 18 miliardi (con oltre il 70% delle acquisizioni nei business offshore). Il risultato netto registra un utile di 179 milioni da una perdita di 209 milioni. Nel solo quarto trimestre i ricavi si attestano a 3,51 miliardi (+20%) e l’Ebitda adjusted a 286 milioni, quasi raddoppiato rispetto al corrispondente trimestre del 2022.