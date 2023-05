Usa, Joe Biden allontana il default: “Non ci sarà”

(Teleborsa) – “Sono fiducioso che avremo un accordo sul bilancio e che l’America non farà default”: lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca prima di partire per il G7. “Stiamo unendoci perché non ci sono alternative, sarebbe catastrofico se gli Usa non pagassero i loro debiti”, ha aggiunto, precisando che il negoziato è sul bilancio.

“Se l’America facesse default, quasi otto milioni di americani perderebbero il loro posto di lavoro e gli Usa scivolerebbero in recessione. Non è un’opzione“, ha twittato Biden prima di partire per il Giappone per il G7 di Hiroshima. Un viaggio che l’inquilino della casa Bianca è stato costretto a tagliare, saltando le tappe in Australia e Papua Nuova Guinea proprio per rientrare al più presto a Washington per cercare un accordo con i repubblicani ed evitare lo scenario peggiore.

L’inquilino della Casa Bianca ha assicurato che le discussioni continueranno finché non sarà raggiunto un accordo e che durante il viaggio in Giappone resterà in contatto con i negoziatori, che si sono incontrati ieri sera e oggi si rivedranno. Intanto, per domenica ha annunciato una conferenza stampa sulla questione del tetto del debito. Il presidente ha detto che non accetterà requisiti di lavoro che abbiano conseguenze sulle esigenze mediche delle persone.

In agenda anche l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping , ma non si sa ancora quando. “Che sia presto o no, ci incontreremo”, ha detto alla Casa Bianca rispondendo alla domanda di un giornalista.