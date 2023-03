Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Alerion

Tra le società del settore energia ALERION CLEANPOWER si è distinta per l’ottima performance realizzata dai minimi di marzo 2020, quando scese sino a 3.20 euro per poi partire al rialzo in maniera costante, senza storni degni di nota, sino a toccare 44.55 euro ad agosto 2022. Ha quindi moltiplicato per 13 volte il suo valore in soli due anni e mezzo.