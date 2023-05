Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Starbucks

Ad inizio maggio Starbucks – la famosa catena di caffè – ha reso noti dati del secondo trimestre, dati ottimi che hanno battuto le previsioni sia sui ricavi che sull’ EPS. Nonostante ciò, sulle aspettative po si tive il titolo ha toccato 115.48dollari il primo maggio per poi scendere sino a 103.80$, perdendo il 10% in sole 3 sessioni operative, avvicinando il supporto di breve transitante sui 97 dollari.



Il grafico illustra come STARBUCKS sia inserito in una fase laterale di tipo triangolare; le proiezioni evidenziano realizzabili ribassi perlomeno in area 85 dollari, con una configurazione di rischio/rendimento maggiormente favorevole, dato il supporto settimanale a quota 82 dollari. Ritorni rialzisti a 113/114 dollari, poi attenzione alla resistenza settimanale a quota 117 dollari. Dalla relazione di Starbucks si nota come quest’anno sia la Cina il vero motore delle multinazionali, e Starbucks si adegua con il 25% dei negozi nelle città di Shanghai e Pechino.

Secondo Bank of America Global Research, Starbucks (SBUX) è il principale rivenditore di caffè al mondo, con oltre 29.000 sedi globali (con unità totali divise per metà di proprietà dell’azienda e per metà con licenza) . Le vendite globali dei negozi sono aumentate del 7% -9% nel 2023 e considerando il programma di premi di Starbucks , con oltre 30 milioni di aderenti , si potrebbe prospettare un aumento del 15% su base annua. Sulla valutazione, gli analisti di BofA si attendono un rialzo ulteriore degli utili, sia per il 2023 che per il 2024. Sulla stessa linea di consenso anche Bloomberg . I dividendi, nel frattempo, sono visti salire a $ 2,40 entro il prossimo anno.

Sempre ad oriente, ma questa volta in India, Starbucks è addirittura divenuto uno status symbol: con prezzi molto piu alti che negli Usa, molti indiani lo prediligono come marchio cui essere associati. Questo sino a qualche settimana fa. Attualmente infatti è in atto u n boicottaggio contro Starbucks dopo che la società sta utilizzando un nuovo annuncio pubblicitario che normalizza “ l’agenda del risveglio” che normalizza un mondo senza genere (s embra ripercorrere il passo falso di Budweiser) . L’India ha una grande cultura costruita sulla tradizione e rifiuta un tentativo di appiattimento sul modello occidentale.