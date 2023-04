Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Stm

Ieri alla chiusura di Piazza Affari spiccava il -8.72% di STMicroelectronics, società l eader mondiale nelle soluzioni basate sui semiconduttori . La caduta sino ai 37.63euro, successiva alla comunicazione dei risultati finanziari (buoni) del primo trimestre 2023 , aveva raggiunto anche il -11% con volum i di azioni scambiate superiori ad 11.8milion i.



Risultati positivi, con ricavi pari a 4,25 miliardi di dollar i ( +19.8%) e marginalità in aumento; u tile netto salito del + 39,8%, a 1044 miliardi a/a (per il secondo trimestre il gruppo prevede ricavi a 4,28 miliardi). Proposto un dividendo 2023 di 0,24 dollari (in quattro tranche, pagato interamente in contanti): l a prima tranche sarà staccata il 26 giugno 2023, la seconda il 18settembre 2023, la terza l’11 dicembre 2023 e l’ultima il 22 marzo 2024.



Il titolo in Borsa era riuscito a riagguan t are i 49 euro ad inizio aprile, valori che non si vedevano dal 2000/2001, p oi il ribasso del -23.4% in poche sessioni. Vari analisti ritengono che le recenti vendite siano dovute al forte calo globale della domanda, soprattutto da parte del settore automotive, ma già a febbraio la Samsung Electronics – il piú grande produttore di chip di memoria al mondo – aveva dichiarato che avrebbe tagliato significativamente la produzione di semiconduttor i (senza peraltro indicare l’entità del taglio pianificato).

