Ovs, lotta al carovita, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 21.777,9.

ARISTON

Equita Sim conferma TP a 10,6 €, dopo la conference call sull’operazione Centrotec. Gli esperti credono che Centrotec possa espandere le vendite nel 2022-24 con un tasso annuo medio di crescita dell’8%. L’acquisizione di Ccs ha senso strategico per Ariston, che amplia la sua presenza in un mercato chiave in Europa ed espande ulteriormente la sua gamma di prodotti rinnovabili.

B&C SPEAKERS

KT&Partners ha alzato il Tp da 16,54 a 17,19 €, confermando la raccomandazione d’acquisto. Alla luce dei brillanti risultati del primo semestre, gli analisti hanno aumentato le stime per il 2022-2025 e prevedono un tasso composto medio annuo di crescita dei ricavi del 17,6% nel 2021-2025, con un dato a 88,2 mln nel 2025 (71,7 mln la precedente attesa). Quanto all’utile netto, è visto salire a 13 mln € nel 2025, con un tasso composto medio annuo di crescita 2021-2025 del 27,1%. BC&Speakers si occupa di altoparlanti professionali per musica, discoteche, ecc.

