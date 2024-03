Robeco: tra i titoli tecnologici grandi opportunità per gli investitori

I titoli tecnologici offrono grandi opportunità agli investitori. Nella maggior parte dei casi si tratta di aziende con bilanci solidi e buoni utili. Ne parliamo con Ralf Oberbannscheidt, Global Head of Thematic Investing di Robeco.

Quali le prospettive per i titoli tecnologici?

Troviamo incoraggianti diversi trend portatori di significative opportunità di crescita. Dalle small cap alle mega cap, le aziende hanno ampiamente risanato i propri bilanci, avendo trascorso gli ultimi 15 anni a risolvere problemi di debito in essere. La maggiore solidità dei bilanci si accompagna anche a utili positivi. Prevediamo inoltre un aumento delle Ipo, grazie al rinnovato interesse e alla liquidità del mercato. La solidità dei consumi (favorita dalla forte occupazione), la produttività delle imprese (sostenuta dall’innovazione tecnologica), le insicurezze delle catene di approvvigionamento (esacerbate dalle tensioni geopolitiche) e i cambiamenti nella società civile (alimentati dalle preoccupazioni per la sostenibilità) contribuiscono a creare un paniere diversificato di opportunità di investimento.

I titoli tecnologici inclusi nell’S&P 500 Index hanno toccato un massimo storico nel 2023 e di nuovo all’inizio del 2024. Questa spettacolare performance è stata determinata dalla potenziale capacità delle tecnologie emergenti (l’Ia in particolare) di migliorare la produttività in tutta l’economia. È dovuta anche alla percezione che i titoli tecnologici siano diventati un nuovo “bene rifugio”. Essi fanno registrare una performance superiore di due deviazioni standard alla media a lungo termine (cfr. Figura 1). Lo stesso scarto (dettato in parte dalla tecnologia) si osserva mettendo a confronto gli Stati Uniti con il resto del mondo.

E nel Vecchio Continente?

La quota europea della capitalizzazione di mercato globale è scesa dal 20% al 15% negli ultimi vent’anni. Nonostante la penuria di società tecnologiche, l’Europa è sede di molte aziende che si occupano di sostenibilità e temi basati sulla natura con un ottimo potenziale di crescita. Se l’Europa come soggetto politico ed economico unitario fosse in grado di formare un blocco influente e neutrale sul piano geopolitico, alcuni temi beneficerebbero di un premio valutativo a lungo termine e osserveremmo un’inversione delle tendenze a ribasso.

Quali sono i settori più interessanti nell’universo della tecnologia?

Le forze strutturali e l’innovazione tecnologica evidenziano un’accelerazione, mettendo in crisi gli operatori storici e creando nuovi attori, modelli di business e canali di ricavo.

Nel 2023 l’Ia ha dominato i titoli dei giornali e la sua penetrazione nelle imprese e nell’economia continuerà ad accelerare nel 2024. Nonostante la sua potenza, l’Ia continua a dipendere da altre tecnologie abilitanti come i semiconduttori, l’hardware, l’infrastruttura cloud e il software di cybersecurity, per citarne solo alcune. L’anno scorso la spesa per il software aziendale e i servizi cloud è rimasta robusta. Il reshoring della produzione procede a ritmo sostenuto, giovando agli investimenti nell’automazione di fabbrica e nella robotica.

I titoli fintech, che comprendono un’ampia schiera di società fornitrici di servizi bancari, di prestito, di pagamento e di gestione finanziaria, hanno registrato espansioni e compressioni dei multipli per via dell’ascesa vertiginosa dell’e-commerce, delle app di pagamento e della digitalizzazione dell’attività bancaria tradizionale. La necessità di inclusione finanziaria darà impulso agli investimenti fintech nei mercati emergenti. Al contempo, l’e-commerce, in particolare in combinazione con i sistemi “Buy now pay later”, darà una spinta potente alla redditività e alla crescita a lungo termine a livello globale.