De Angeli Prodotti cerca 100 persone

Ha attirato l’attenzione in queste ore l’annuncio della De Angeli Prodotti di Bagnoli di Sopra (PD) che con uno striscione appeso ai cancelli lancia un bando di assunzione per 100 operai. Non proprio pochi di questi tempi. La ditta che sviluppa e produce conduttori moderni per la Transizione Energetica, è in fase di espansione e offre stipendi dai 1.300 ai 1.800 euro. Vediamo che requisiti ci vogliono per essere assunti.

Perché cerca

L’azienda guidata da Luca Mora necessita immediatamente di 50 persone, cui si aggiungerà un blocco di altre 50 persone nell’arco di un anno. Questo perché con l’impulso alle rinnovabili il business sta crescendo e c’è l’intenzione di ampliare lo stabilimento del 20%. L’azienda, che conta già 50 mila metri quadrati, si amplierà con due nuovi capannoni già pronti per un totale di altri 10 mila metri quadrati e a un investimento di 15 milioni di euro per i macchinari dedicati ai cavi per la mobilità elettrica.

I requisiti

Ma chi può candidarsi? L’opportunità include varie fasce di età. Non sono previsti requisiti particolari, se non una forte motivazione e l’attitudine alla precisione. Una base che può essere implementata da un corso di formazione a disposizione degli assunti. Più che competenze tecniche, la ditta, cerca un personale in linea con l’etica aziendale: quindi resilienza, spirito di squadra, equilibrio. La candidatura si può inviare sul sito dell’azienda dove bisognerà inserire i propri dati personali e allegare il proprio curriculum vitae.