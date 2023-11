Disoccupazione, 1,5 milioni per sostenere i manager lombardi

E’ diventato effettivo il 4 settembre scorso l’avviso pubblico «Valorizzazione della componente manageriale del capitale umano», una misura che ALDAI-Federmanager, a nome e per conto di Federmanager Lombardia, ha promosso a livello regionale insieme a Confindustria Lombardia assistita da Assolombarda con Regione Lombardia e i partner coinvolti, tra cui Manageritalia Lombardia e Confcommercio. Il provvedimento riconosce l’importanza dei manager per la competitività delle aziende e ha l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo dei dirigenti inoccupati, incentivando l’ingresso nelle imprese del territorio di nuova managerialità.

1,5 milioni di euro per sostenere i manager lombardi

Fino al 15 dicembre 2024 i dirigenti che hanno perso l’impiego da almeno un mese, con una età compresa tra i 50 e i 62 anni, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Lombardia potranno presentare domanda di finanziamento per usufruire di due voucher: LINEA A Servizi di placement (valore massimo del voucher da 6mila euro) e LINEA B Servizi di formazione specialistica (valore massimo del voucher 5mila euro). L’iniziativa può contare su una dotazione finanziaria complessiva, messa a disposizione da Regione Lombardia, di 1,5 milioni di euro, di cui 500mila espressamente dedicati a favore delle donne. Il contributo può essere richiesto dal dirigente disoccupato su una o entrambe le linee di finanziamento.

“Questa provvedimento” commenta Manuela Biti, presidente di ALDAI-Federmanager “è il risultato di un importante lavoro sinergico tra istituzioni e associazioni del territorio lombardo e rappresenta indubbiamente non solo una risposta concreta alle richieste di competenze manageriali delle imprese, ma soprattutto un valido sostegno alle Politiche Attive per i manager lombardi. Dopo gli effetti drammatici della crisi pandemica che ha colpito anche l’economia del nostro territorio, questa misura si pone ancora di più come una leva utile a promuovere il reclutamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze manageriali territoriali, in linea con la velocità del cambiamento e le esigenze delle imprese”.