Credem annuncia 100 nuove assunzioni entro dicembre

Le assunzioni di Credem

Credem, tra i principali gruppi bancari d’Italia e tra i più solidi in Europa, continua ad investire sulle persone con l’obiettivo di realizzare 100 nuove assunzioni entro la fine dell’anno e raggiungere così quota 300 nel corso del 2022. Il gruppo ha già inserito oltre 200 persone nel corso dell’anno che si vanno ad aggiungere alle 1.500 inserite negli ultimi cinque anni. Salgono così a 6.700 le persone che lavorano nel Gruppo (+10% in 5 anni).

La crescita di Credem

Il percorso di crescita costante dell’organico è confermato anche dal dato di turnover più che doppio rispetto al sistema (0,5 a livello di sistema e 1,1 per Credem). Tale dato, in particolare, indica che ogni 10 persone uscite dall’organico, Credem ne inserisce mediamente 11 (rispetto alle 5 persone inserite ogni 10 uscite a livello di sistema).

Gli inserimenti saranno destinati principalmente alla rete di filiali distribuita in tutta Italia, con ricerche aperte su tutto il territorio nazionale e ad Area Futuro la struttura aziendale che raggruppa Information Technology, organizzazione, innovazione e Credemtel (società del Gruppo dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali). I profili ricercati per la rete commerciale sono diplomati e laureati (senza vincoli sul tipo di indirizzo di studi) con attitudine alla relazione e con buona efficacia comunicativa, interessati ad un inserimento nelle filiali di Credito Emiliano.

La ricerca per l’Area Futuro è invece indirizzata principalmente verso neolaureati e esperti in ambito informatico, analisti, sviluppatori e project manager, ruoli dedicati in particolare a laureate e laureati in ingegneria, matematica, informatica, fisica, statistica (cosiddette lauree STEM). L’obiettivo è porre un forte accento sull’innovazione tecnologica e trasformazione digitale di prodotti e processi.

“Sta continuando anche nel 2022 il percorso di assunzioni intrapreso già da diversi anni. Percorso che intendiamo confermare anche per il 2023 – dichiara Marco Casini, responsabile della Gestione e Selezione del Personale -. Sono le persone che rappresenteranno l’azienda dei prossimi anni; persone che condividono i nostri valori e la volontà di essere parte di un’azienda dinamica, giovane e attenta alle relazioni e al clima che si respira all’interno”