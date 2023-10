La borsa e le notizie economiche più importanti di mercoledì 18 ottobre

Il 18 ottobre, il panorama azionario europeo si è mostrato relativamente stabile, sebbene fossero presenti crescenti preoccupazioni per un’escalation del conflitto in Medio Oriente e una diminuzione delle azioni dei produttori di chip, guidata dalle previsioni poco entusiasmanti di ASML. Questi fattori hanno oscurato i dati economici positivi provenienti dalla Cina.

Alle 11:20, l’indice paneuropeo STOXX 600 rifletteva la cautela del mercato. Un attacco devastante a un ospedale di Gaza che ha causato centinaia di vittime ha amplificato le tensioni geopolitiche, rendendo la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Israele un evento ancor più carico di aspettative. Nel frattempo, ASML Holding ha registrato una perdita dello 0,28%, annunciando ordini al di sotto delle aspettative e prevedendo vendite piatte per l’anno venturo. Questa notizia ha avuto un effetto domino sui titoli di altri produttori di chip come AIXTRON e ASM International, che hanno perso rispettivamente lo 0,89% e l’1,23%, trascinando in basso il settore tecnologico europeo.

Tuttavia, non tutto era negativo nel mercato. Le aziende del lusso con esposizione alla Cina come LVMH, Hermes e Richemont hanno registrato guadagni tra lo 0,7% e l’1,2%, grazie ai dati che mostravano una crescita economica cinese più rapida del previsto nel terzo trimestre. Questo slancio positivo si è esteso anche ad Adidas, che ha visto un balzo del 4,7% dopo aver aumentato le previsioni sui ricavi e ridotto le perdite previste per il 2023, con Puma che seguiva la scia con un aumento del 3,36%. Inoltre, JUST EAT TAKEAWAY.COM e Volvo hanno guadagnato rispettivamente il 6,48% e il 2,65% dopo aver rivelato previsioni di utile annuo core e utili trimestrali migliori delle attese.

L’analisi precedente delle dinamiche economiche in Europa e nel Regno Unito fornisce un contesto più ampio per interpretare queste recenti oscillazioni nel mercato azionario italiano. Le tensioni in Medio Oriente, che stanno alimentando l’incertezza in tutta Europa, hanno evidentemente avuto un impatto anche sul mercato italiano. I timori di un conflitto più ampio stanno influenzando gli investimenti e le valutazioni del mercato, come evidenziato dalla reazione alle notizie del Medio Oriente e ai risultati di ASML.

Inoltre, l’inflazione nel Regno Unito e le preoccupazioni di stagflazione in Europa, accennate nelle discussioni precedenti, potrebbero avere ripercussioni anche in Italia, dato che l’Europa continua a navigare in acque economiche turbolente. Le oscillazioni dei titoli dei produttori di chip e delle aziende legate alla Cina mostrano come i mercati reagiscano a una vasta gamma di stimoli economici globali, sottolineando l’interconnessione dei mercati finanziari e l’importanza di monitorare una varietà di fattori quando si valutano le prospettive economiche.

