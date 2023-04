Zegna chiude 2022 con utile di 65 milioni, inizio 2023 "incoraggiante"

Zegna chiude 2022 con utile di 65 milioni

(Teleborsa) – Ermenegildo Zegna, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell’abbigliamento di lusso maschile, ha chiuso l’esercizio 2022 con un utile netto di 65,3 milioni di euro (in sensibile miglioramento dalla perdita di 127,7 milioni di euro nel 2021). L’EBIT rettificato per il periodo è stato di 157,7 milioni di euro, in aumento del 6% su base annua e in linea con la guidance di “moderate improvement” comunicata lo scorso gennaio, con un margine EBIT rettificato del 10,6%.

I ricavi sono stati di 1.492,8 milioni di euro, in aumento del 15,5% anno su anno. Escludendo la regione della Grande Cina, che è stata interessata dalle restrizioni legate al COVID-19 per tutto il 2022, i ricavi del 2022 sono aumentati del 42% su base annua.

Inizio 2023 “incoraggiante”

“Il 2023 è iniziato in modo incoraggiante, con solide performance a doppia cifra nella rete di vendita al dettaglio del gruppo, e sono ottimista sul fatto che la riapertura della regione della Grande Cina a seguito delle restrizioni legate al COVID-19, insieme alla risposta positiva alle nostre collezioni che stiamo vedere dai nostri clienti in tutto il mondo, continuerà a guidare la crescita del nostro business globale”, ha commentato il ceo Ermenegildo “Gildo” Zegna.



“Tuttavia – ha aggiunto – è importante riconoscere che le attuali incertezze finanziarie e un ambiente globale in continua evoluzione hanno il potenziale per influenzare gli atteggiamenti dei consumatori e i modelli di acquisto”, ha aggiunto.

La società intende distribuire un dividendo pari a 0,10 euro per azione (in aumento dell’11% anno su anno), corrispondente ad un dividendo complessivo distribuito agli azionisti di circa 25 milioni di euro.

Zegna prevede una crescita dei ricavi a due cifre per il primo trimestre del 2023, mentre i risultati dell’intero 2023 dovrebbero essere sulla traiettoria per raggiungere 2 miliardi di entrate e il 15% di margine EBIT rettificato entro il 2025 (escluso TOM FORD FASHION), come comunicato all’ultimo Capital Markets Day.