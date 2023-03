I fondi LCatterton e OTPP cedono il 5,7% di Intercos per 73 mln

(Teleborsa) – Conclusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding promossa da CP7 Beauty LuxCo, società controllata da L Catterton (“CP7”) e The Innovation Trust, società controllata da Ontario Teachers’ Pension Plan Board (“Innovation” e, insieme a CP7), in Intercos.

CP7 e Innovation hanno ceduto a investitori istituzionali in aggregato 5,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Intercos, in proporzioni uguali dai soci venditori, corrispondenti a circa il 5,7% del capitale sociale, al prezzo di 13,25 euro per azione.

Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 73 milioni. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 31 marzo 2023. Successivamente alla conclusione dell’Offerta CP7 e Innovation saranno rispettivamente titolari di una partecipazione pari a circa 13,3% e 10,0% del capitale sociale di Intercos.

Impegno a non vendere altre azioni per 60 giorni

Jefferies GmbH e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e JointBookrunners dell’Offerta (i “Joint Global Coordinators”). Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor dei soci venditori. BonelliErede e Kirkland&Ellis LLP hanno agito rispettivamente in qualità di legal counsel italiano e legal counsel statunitense dei soci venditori.

Nel contesto dell’offerta, i soci venditori hanno sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Intercos per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, i soci venditori non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Intercos senza il previo consenso dei Joint Global Coordinators. La società non riceverà alcun provento dall’offerta.

Il titolo Intercos perde il 5% a 13,4 euro a Piazza Affari.