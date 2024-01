La stretta sugli account non ferma Netflix, aumento record di abbonati

Netflix, colosso statunitense dello streaming, ha aggiunto 13,1 milioni di abbonati nel quarto trimestre del 2023, contro i 7,7 milioni nel quarto trimestre del 2022, segnando il quarto trimestre più forte di sempre e portando gli abbonati totali a quota 260 milioni.

I ricavi nel quarto trimestre sono cresciuti del 12% su base annua, o del 13% su base neutrale in termini di cambio, a 8,83 miliardi di dollari. L’utile operativo è stato pari a 1,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 0,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre il margine operativo è migliorato al 17% rispetto al 7% del trimestre dell’anno precedente.

L’EPS per il quarto trimestre è stato di 2,11 dollari rispetto agli 0,12 dollari dell’anno scorso e alla previsione della società di 2,15 dollari. L’EPS include una perdita non realizzata non monetaria di 239 milioni di dollari derivante dalla rimisurazione del cambio valutario sul debito denominato in euro.

“Entriamo nel 2024 con un buon slancio – si legge nella lettera agli azionisti – Ci aspettiamo una sana crescita dei ricavi a due cifre per l’intero anno 2024 su base F/X neutrale, guidata dalla continua crescita dei membri, nonché dal miglioramento dell’ARM F/X neutrale mentre adeguiamo i prezzi”.

“Il nostro obiettivo è rendere gli annunci pubblicitari un flusso di entrate più consistente che contribuisca a una crescita sana e sostenuta delle entrate nel 2025 e oltre”, viene sottolineato

Netflix ha aumentato la previsione del margine operativo per l’intero anno 2024 dal 22%-23% al 24%. (Teleborsa)