Mondadori, utile in crescita del 14% in vista nuove acquisizioni

Risultati in crescita per Mondadori nei primi nove mesi dell’anno. I ricavi sono stati nel periodo pari a 679,9 milioni di euro, rispetto a 678,2 milioni di euro dei primi nove mesi del 2022, evidenziando una crescita dello 0,3%. Al netto delle variazioni di perimetro intervenute tra i due periodi la crescita organica dei ricavi è stata dell’1,1%. L’Ebita Adjusted è stato pari a 129,3 milioni di euro, evidenziando un incremento di circa 14 milioni di euro. Il risultato netto è stato positivo per 66,3 milioni di euro in miglioramento di 8 milioni di euro (circa il 14%). A gennaio verrà consolidata anche l’acquisizione di Star Shop che porterà a un aumento dei ricavi e dell’ebitda. Inoltre sono previste anche altre acquisizioni nel segmento digital.

“Il gruppo ha registrato ottimi risultati e un significativo incremento della redditività grazie a un’attenta gestione operativa, al contributo delle recenti acquisizioni e alle sinergie derivanti dalla loro integrazione, che hanno consentito un miglioramento della performance di tutte le aree di business e un rafforzamento patrimoniale” ha detto l’ad di Mondadori Antonio Porro. “Possiamo quindi confermare quanto già annunciato in termini di risultati attesi per l’esercizio in corso, ovvero un miglioramento dal punto di vista economico e finanziario” ha aggiunto. La società prevede dunque per la fine dell’anno ricavi in crescita single-digit. In discesa anche il costo della carta che porterà a un miglioramento dei conti.

Bene il segmento digital

Analizzando l’andamento delle linee di business, nel mercato dei libri la crescita è stata del 2,2% con una quota di mercato che, a settembre 2023, è risultata stabile e pari al 27,3%. I ricavi dei primi nove mesi 2023 dell’area libri trade si sono attestati a 268 milioni di euro, evidenziando un incremento del 14% rispetto all’analogo periodo del 2022. Le attività del business scolastico hanno registrato ricavi per 215,5 milioni di euro (213,7 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022) con un incremento dello 0,8%. L’area retail (i negozi) ha riportato ricavi per 133,4 milioni di euro, in crescita di 7,4 milioni di euro (+5,9%). L’area media ha registrato ricavi per 101,5 milioni. Il digital rappresenta oltre il 37% dei ricavi ha visto un incremento dei ricavi pubblicitari di circa il 20%. In discesa invece il print -16%.