Morgan Stanley rivede rating su Intesa, UniCredit e Mediobanca

Gli analisti di Morgan Stanley rivedono il loro giudizio su alcune importanti banche italiane. In particolare, hanno migliorato la raccomandazione su Intesa Sanpaolo a “Overweight” da “Equal Weight” con un target price a 4,10 euro per azione (dai precedenti 3,60 euro), mentre ha ridotto il rating su UniCredit a “Equal Weight” con un target price a 37,70 euro per azione.

Inoltre, Morgan Stanley ha avviato la copertura su Mediobanca con raccomandazione “Overweight” e prezzo obiettivo a 16,4 euro per azione.

La reazione in Borsa

All’avvio delle contrattazioni, Mediobanca estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 12,82 euro, con un aumento dell’1,91%. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 12,88 e successiva a 13,04. Supporto a 12,72.

Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente Unicredit, attestandosi a 31,03 euro, con un calo dello 0,88%.

Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,94 e successiva a quota 30,86. Resistenza a 31,11.

Discreta la performance di Intesa Sanpaolo, che si attesta a 3,03 euro, in aumento dell’1,00%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 3,042 e successiva a 3,067. Supporto a 3,016.

