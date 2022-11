Le Borse scalano marcia dopo Wall Street, l’analisi della giornata

L’analisi della giornata in Borsa

Le Borse europee scalano marcia dopo che Wall Street ha girato in ribasso in scia ai buoni dati su industria e mercato del lavoro negli Usa. Si ripete il consueto copione con i listini che scendono temendo una Fed ancora più aggressiva sul fronte dei tassi. La decisione è attesa per domani e questo rende i mercati sempre più nervosi. Milano riduce il rialzo allo 0,7%, Francoforte allo 0,6%, Parigi all’1% mentre Londra continua a salire dell’1,35% dopo l’annuncio del giro di un giro di vite fiscale per rimettere in sesto i conti pubblici.

L’indice manifatturiero Ism di ottobre in Usa è sceso meno delle attese, a 50,2, mentre le offerte di lavoro sono salite a 10,7 milioni a settembre contro le previsioni di un calo a 9,8 milioni. I dati confermano la resistenza dell’economia americana alla stretta monetaria e assecondano la determinazione della Fed di piegare l’inflazione aumentando il costo del denaro, alla vigilia della riunione della banca centrale americana che dovrebbe varare un nuovo rialzo dei tassi dello 0,75%.

Risalgono di conseguenza i rendimenti dei titoli di Stato, con i Treasury che azzerano il calo di 13 punti che stavano registrando prima della diffusione dei dati mentre il dollaro si rafforza sull’euro, portandosi da 0,995 a 0,987. Perdono smalto anche i bond dell’Eurozona con il rendimento del Btp che risale al 4,27%.