Borse in rialzo: a Piazza Affari in luce Intesa e Stellantis

Morgan Stanley promuove Intesa. Jefferies punta su Stellantis

Non in modo particolarmente brillante, ma l’apertura della Borsa di Milano è positiva. Il Ftse Mib, a inizio seduta, guadagna lo 0,42%. La giornata si è aperta in verde, anche se in modo non molto convinto, in tutta Europa: Parigi +0,27%, Londra +0,12%, Francoforte +0,38%. In limitata risalita Enel (+0,4%) dopo il -4% con cui il mercato ha accolto la scelta a sorpresa dei nuovi vertici da parte del governo italiano. In ripresa le utility. Fra le banche Intesa in luce dopo la promozione di Morgan Stanley che ha alzato il Tp a 3,4 euro. In prima fila Stellantis (+1,3%) su cui gli analisti di Jefferies hanno alzato il target di prezzo confermando la raccomandazione “buy”.

Le grandi maison sfilano a Parigi

Nel resto d’Europa, un nuovo segnale positivo per il settore del lusso è arrivato da Hermes (+1,5% a Parigi) che ha realizzato vendite per 3,4 miliardi nel primo trimestre (+22%). Ieri era stata Lvmh a dare la spinta con i suoi dati di fatturato.

Sale il petrolio giù il gas

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro è stabile a 1,066, ai massimi da un anno e in linea con i valori registrati ieri sera alla chiusura dei mercati continentali. Euro/yen a 146,66, dollaro/yen a 132,57. Petrolio in lieve guadagno a 86,25 dollari al barile nel Brent giugno e a 82,4 dollari al barile nel Wti maggio. Gas naturale in leggero calo sotto 42 euro al megawattora (41,9 sul Ttf ad Amsterdam).