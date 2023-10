BofA, in settimana sono tornati di moda le obbligazioni

Continuano gli afflussi di denaro sul cash, mentre ritornano sui bond e continuano ad abbandonare le azioni. È quanto emerge dall’analisi settimanale dei flussi di denaro sulle varie asset class da parte degli analisti di Bank of America Global Research.

Scendendo nei dettagli degli afflussi/deflussi, vengono segnalati deflussi per 8,2 miliardi di dollari sulle azioni (4,5 miliardi di inflow sugli ETF, 12,7 miliardi di outflow dai mutual fund), influssi per 3,7 miliardi di dollari sui bond (che tornano positivi) e 1,1 miliardi di dollari di deflussi sui metalli preziosi (outflow per le ultime 20 settimane).



Analizzando i vai segmenti dell’obbligazionario, viene segnalato che Govt/Tsy hanno registrato afflussi per 7,2 miliardi di dollari, segnando la 35esima settimana consecutiva di afflussi.

Per quanto riguarda l’equity flow, gli Stati Uniti vedono rincominciare gli deflussi (3 miliardi di dollari), che continuano in Europa (0,7 miliardi di dollari, per la 31esima settimana consecutiva), mentre continuano gli afflussi in Giappone (1 miliardo di dollari, per la quinta settimana consecutiva).

