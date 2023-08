Borsa di Milano, Piazza Affari chiude in rialzo (+0,49%)

Nonostante le indicazioni della Fed sulla politica monetaria, i listini del Vecchio Continente archiviano l’ultima seduta della settimana in territorio positivo. Ma la prospettiva che la banca centrale americana continui ad adottare una politica pometaria restrittiva non piace agli investitori. Chiusura positiva per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib archivia la giornata in rialzo dello 0,49%. Bene anche Dax, che si attesta a +0,08%, e Cac 40, che segna +0,21%. Il Ftse 100 di Londra si attesta a +0,08%.

Gli investitori sono preoccupati per la decisione della Fed di proseguire con una politica monetaria restrittiva finchè l’inflazione non rientrerà.

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro perde ulteriormente terreno dopo Powell e passa di mano a 1,0779 dollari (da 1,0829 ieri in chiusura) ed è stabile a 157,73 yen. Il biglietto verde vale anche 146,26 yen (da 145,71).

ENERGIA

In rialzo dell’8,8% a 34,7 euro al megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam. Stesso trend per il petrolio: il contratto sul Brent consegna ottobre sale dell’1,1% a 84,3 dollari al barile, quello di pari scadenza sul Wti a 82 dollari (+0,9 per cento)