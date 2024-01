Borsa, le azioni Italia Independent sospese dalle negoziazioni

Le azioni Italia Independent sospese dalle negoziazioni. Lo comunica Borsa Italiana nella sezione “comunicati urgenti”.

Venerdì, la società ha comunicato che l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione di Italia Independent. A seguito di tale decisione, si è tenuta l’assemblea dei soci della controllata Italia Independent che ha approvato la medesima decisione.

Marco Cordeddu, attuale amministratore delegato della Società e amministratore unico di Italia Independent, è stato nominato liquidatore di entrambe le Società del Gruppo.

Cambia il nome dopo la cessione del marchio

Le decisioni relative alla liquidazione – si legge in una nota – sono state prese non essendo pervenute al consiglio di amministrazione

offerte secondo quanto deliberato dallo stesso Cda.

L’assemblea dei soci ha infine deliberato la modifica della denominazione sociale da Italia Independent Group in IIG, in adempimento agli accordi raggiunti nell’ambito della cessione del marchio Italia Independent avvenuta a settembre 2023, nonché il trasferimento della sede sociale nel Comune di Valperga (TO).