Borsa di Milano piatta Wall Street accelera L'Orso è andato in Cina

La Borsa di Milano apre piatta, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori sono tutti concentrati sulla diffusione dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti, previsti per martedì prossimo, i quali dovrebbero mostrare un leggero rallentamento a maggio su base mensile.

Attesa anche per le prossime mosse delle Banche centrali. In Europa, infatti, la Bce dovrebbe mantenere la sua posizione di “falco”, con due nuovi aumenti di 25 punti base a giugno e settembre. I mercati restano così prudenti, non trovano conforto nemmeno della debolezza dei dati sull’inflazione in Cina, che ha sollevato ulteriori dubbi sul rallentamento della ripresa economica nel Paese.

Recessione mite