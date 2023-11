News Borsa Milano e Mondo, mercoledì 1 novembre (aggiornamento)

L’apertura di novembre vede un lieve rialzo nel FtseMib (FTSEMIB) a Milano, con un incremento dello +0,2%. Alcuni titoli italiani mostrano movimenti interessanti. StM (STMMI.MI) guadagna un +1,2% grazie alle nuove raccomandazioni di Morgan Stanley e Bernstein. Stellantis (STLAM.MI) e Nexi (NEXI.MI) crescono entrambi più dell 0,5% con Bernstein e JP Morgan che aggiornano le loro valutazioni. Tuttavia, Iveco (IVG.MI) registra una perdita di oltre il 7%, nonostante la crescita dei profitti nel terzo trimestre e la revisione al rialzo delle previsioni per il 2023. Cambiamenti nel board si notano in Acea (ACE.MI), mentre Iren (IRE.MI) avvia trattative esclusive con Egea. Infine, Banca Ifis (IF.MI) e Mediobanca (MB.MI) perfezionano una partnership per la gestione dei crediti deteriorati.

Performance Mercati Europei ed Asiatici

Anche in Europa si registra una situazione simile con l’indice EuroStoxx50 (ESTOXX50) in crescita dello +0,4%. In Asia, l’indice Nikkei di Tokyo sale del +2,4%, spinto dalle politiche monetarie ultra espansive. Tuttavia, lo yen giapponese si indebolisce, influenzando il cambio USDJPY. A Shanghai e Hong Kong, le borse restano stabili, mentre l’indice Kospi di Seul cresce del +1%, segno di una ripresa della domanda globale.

Situazione Macroeconomica e Mercati Statunitensi

Non si segnalano dati macroeconomici significativi in Europa, ma l’attenzione è rivolta agli Stati Uniti. A Wall Street, il Nasdaq (NASDAQ) chiude in positivo dello 0,5%, nonostante alcune aziende tech abbiano registrato perdite in ottobre. Nel settore delle macrovariabili, il petrolio Brent e WTI (CL) crescono dello +0,7%, mentre l’oro (GC) perde valore.

Situazione Mediorientale e Altre Variabili

Un accordo mediato dal Qatar tra Egitto, Israele e Hamas potrebbe permettere l’uscita di alcuni individui da Gaza. Nel frattempo, continua la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza con bombardamenti che causano ulteriori vittime. Sul fronte delle valute, l’euro perde valore rispetto al dollaro, con il cross Euro dollaro (EURUSD) che scende a 1,055.

Altri Indicatore Finanziari

Le Treasury note a dieci anni (ZN) vedono un incremento nel tasso di rendimento al 4,92%, mentre il Bund (FGBL) e il BTP (FBTP) registrano rendimenti rispettivamente al 2,85% e 4,83%. Il contesto economico globale continua a mostrare segnali misti, con gli investitori che mantengono un’attenzione particolare sulle dinamiche geopolitiche e sui dati macroeconomici emergenti.

