Piazza Affari scommette sull'immobilismo di Powell. Cade Iveco

Piazza Affari è piatta (+ 0,1%). Nella festività di Ognissanti, i riflettori dei mercati sono puntati sulla decisione di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc), con gli investitori che si aspettano tassi fermi ai massimi degli ultimi decenni. I commenti del governatore Jerome Powell saranno esaminati attentamente per valutare eventuali altri rialzi del costo del denaro in futuro e per quanto tempo i tassi rimarranno alti.

Sempre in tema banche centrali, da segnalare che oggi si insedia il nuovo governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che prende il posto di Ignazio Visco. In generale, gli investitori cercano spunti positivi, ma restano le preoccupazioni anche sul conflitto in Medio Oriente, le tensioni Usa-Cina sul fronte tecnologico e la stagione delle trimestrali, forse meno convincente delle attese

TITOLI

Iveco negativa (-6%) ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro (in aumento del 7% anno su anno), ebit adjusted pari a 213 milioni di euro (in crescita di 112 milioni di euro) e utile netto pari a 94 milioni di euro (47 milioni in piu’). La liquidita’ netta delle attivita’ Industriali e’ di 725 milioni di euro. Le prospettive finanziarie per l’anno 2023 sono in aumento con una crescita dei ricavi dall’8% al 9% rispetto al 2022 (era dal 5% all’8%)

Acea. Si è dimesso il consigliere di amministrazione della multiutility di Roma, Thomas Devedjian, nominato dalla lista presentata dal socio Suez International nell’assemblea del 18 aprile scorso. Iren. Il consiglio di gestione di Egea, multiutility di Alba, ha accettato l’offerta vincolante di Iren, con il conseguente avvio di una trattativa in esclusiva fra le parti. La società Sienambiente dal 1 gennaio 2024 verrà consolidata contabilmente nel gruppo (40% la quota di capitale sociale detenuta da Iren tramite la società Iren Ambiente Toscana) e potrà quindi contare sulle sinergie e le risorse del gruppo per portare avanti il piano industriale. Banca Ifis, Mediobanca. E’ stata perfezionata la partnership di lungo periodo siglata lo scorso maggio per la gestione dei crediti deteriorati (Npl). In particolare, Banca Ifis ha perfezionato l’acquisto dal Gruppo Mediobanca, per un corrispettivo di 100 milioni di euro, di Revalea società nata nel 2022 dallo scorporo di Npl derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze con un gross book value di 6,5 miliardi1 di euro.

Il petrolio, invece. è in rialzo, mentre resta alta la preoccupazione per il conflitto in Medio Oriente: i future del Wti dicembre crescono dello 0,67% a 81,56 dollari al barile, quelli del Brent gennaio dello 0,79% a 85,69 dollari.