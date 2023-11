News Borsa Milano e Mercati europei, martedì 7 novembre (aggiornamento)

Performance della Borsa di Milano e Titoli di Punto

La Borsa di Milano segna un modesto guadagno in un contesto europeo misto, con Nexi e Poste Italiane in rilievo per acquisizioni e revisioni positive delle previsioni. CNH Industrial si prepara al buyback e al delisting, mentre i petroliferi arretrano e Tim è sotto i riflettori per un potenziale miglioramento del rating. L’ambiente macro mostra un calo del prezzo del Brent e stabilità dell’oro, riflettendo le dinamiche globali attuali.

FtseMib (FTSEMIB) in Leggero Rialzo Le attività di Piazza Affari mostrano una moderata crescita con l’indice FtseMib (FTSEMIB) che segna un +0,2%. Il mercato italiano mostra segnali di resilienza nonostante le prestazioni contrastanti a livello europeo.

Titoli in Evidenza a Milano

Nexi (NEXI.MI) : Sale del +3,5% a seguito di notizie su possibili interessi d’acquisto da grandi fondi.

: Sale del +3,5% a seguito di notizie su possibili interessi d’acquisto da grandi fondi. Poste Italiane (PST.MI) : Avanza del +1,6%, rivedendo al rialzo le prospettive finanziarie per il 2023.

: Avanza del +1,6%, rivedendo al rialzo le prospettive finanziarie per il 2023. CNH Industrial (CNHI.MI) : Cresce del +3%, annuncia un piano di riacquisto azionario e il prossimo delisting da Euronext Milano.

: Cresce del +3%, annuncia un piano di riacquisto azionario e il prossimo delisting da Euronext Milano. Settore Petrolifero : Tenaris (TEN.MI), Saipem (SPM.MI) ed Eni (ENI.MI) registrano cali a causa delle dinamiche dei prezzi del petrolio.

: Tenaris (TEN.MI), Saipem (SPM.MI) ed Eni (ENI.MI) registrano cali a causa delle dinamiche dei prezzi del petrolio. Tim (TIT.MI): Moody’s considera una possibile revisione al rialzo del rating in seguito all’accordo con Kkr.

Dinamiche del Mercato Europeo

EuroStoxx50 e Dax in Calo L’indice EuroStoxx50 (ESTOXX50) segna un -0,2%, mentre anche il Dax di Francoforte (DAX) evidenzia una flessione simile. Il settore del Retail spicca con un +1%, ma si nota una significativa contrazione per Materie Prime e Petroliferi.

Produzione Industriale Tedesca in Ribasso La Germania riporta un decremento più marcato del previsto nella produzione industriale di settembre, con un -1,4% mese su mese.

Andamento Globale e Macrovariabili

Obbligazioni e Valute Si osserva un recupero nel mercato obbligazionario con il Treasury Note (ZN) che si attesta a 4,60%. L’euro mostra un leggero decremento contro il dollaro, posizionandosi a 1,070.

Petrolio in Calo Il Brent e il WTI (CL) accelerano la discesa con un -2%, influenzati dalle dinamiche geopolitiche in Medio Oriente.

Metalli e Criptovalute L’oro (GC) subisce una lieve flessione a 1.967 dollari l’oncia, mentre il Bitcoin rimane stabile.

Titoli Secondari e Settori

Poste Italiane (PST.MI) Ottimista Poste Italiane alza le stime operative per il 2023 dopo una solida performance finanziaria nei primi nove mesi.

CNH Industrial (CNHI.MI) Proattiva CNH Industrial si muove verso un buyback azionario e prevede di lasciare Euronext Milano per concentrarsi sul NYSE.

Petroliferi Sotto Pressione Il settore petrolifero italiano mostra debolezza con Tenaris, Saipem ed Eni che vedono i loro prezzi scendere.

Telecom Italia (TIT.MI) Sotto Riflettori Tim attrae attenzione con Moody’s che valuta un upgrade del rating e con l’avanzamento dell’accordo con Kkr, nonostante le controversie.

leggi anche l’analisi di lunedì 6 novembre 2023