Nikkei 225 supera 40.000 punti, in Cina iniziano le Due Sessioni

Seduta mista in Asia, dove spicca ancora il Nikkei 225 giapponese, che ha superato la soglia dei 40.000 punti e stabilito un nuovo massimo storico, dopo che anche l’S&P500 e il Nasdaq Composite hanno raggiunto nuovi record nella giornata di venerdì.

Nella giornata odierna non è stato pubblicato nessun dato macroeconomico significativo e l’attenzione degli investitori è rivolta alla cosiddetta “Due Sessioni” in Cina, ovvero le tradizionali riunioni annuali del Congresso nazionale del popolo (NPC) e della Conferenza politica consultiva nazionale del poplo cinese (CCPPC). Il premier cinese Li Qiang dovrebbe descrivere gli obiettivi economici e politici per la seconda economia più grande del mondo, compreso l’obiettivo di crescita del PIL.

Bene stabile Tokyo (+0,50% a 40,109.23 punti), che chiude la sessione in rialzo, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, resta piatto Shenzhen, con le quotazioni che si posizionano allo 0,05%. Shanghai sale dello 0,41%.

Poco sotto la parità Hong Kong (-0,42%); sale Seul (+1,21%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,09%); sulla stessa linea, sulla parità Sydney (-0,13%).

Controllato progresso per l’Euro contro la valuta nipponica, che scambia in salita dello 0,26%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. Piccolo spunto rialzista per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,09%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese è pari 0,72%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,36%. (Teleborsa)