Opportunità di trading in Borsa Analisi tecnica dell'azione Fiera Milano

Tra i titoli in rialzo nella sessione di venerdi spiccava FIERA MILANO con picco da +6% durante la sessione e massimo a 3.39Euro, cioè su livelli del 2022, per poi ridimensionare il guadagno in chiusura: +3.27% a 3.3150Euro. Nel solo mese di febbraio/2024 la performance è del +20%.