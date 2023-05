Piazza Affari apre in calo, vendite sui bancari

Apertura in calo per Piazza Affari

Apertura in calo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che dopo le prime battute segna una flessione dello 0,36% a 27.213 punti. Chiusura contrastata ieri a Wall Street, con il Dow Jones in calo dello 0,42% e il Nasdaq in progresso dello 0,50%. Gli operatori Usa restano in attesa di capire gli esiti della partita sul debito pubblico, con la scadenza del primo giugno che si avvicina.

Spread in rialzo

Tra piazze asiatiche debole Tokio, nonostante i dati macro migliori delle attese sull’attività dei settori manifatturiero e servizi.

Tra i titoli migliori a Milano da segnalare Cnh Industrial, in progresso dell’1,37%. Acquisti anche sul comparto energia con Erg, Tenaris e A2a tra i titoli migliori. Ancora in sofferenza il settore bancario, con Mediobanca che cede oltre l’1% seguita da Finecobank e Bper.

Spread in rialzo a 187 punti.