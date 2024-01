Piazza Affari attende Lagarde. Lusso e chip in ripresa

Piazza Affari piatta in apertura. L’indice Ftse Mib apre a 30.106 punti (+0,03%). Gli investitori restano alla finestra dopo le dichiarazioni dei banchieri centrali statunitensi ed europei che hanno frenato su un rapido allentamento dei tassi d’interesse. La Bce, infatti, appare divisa tra chi – come la numero uno Christine Lagarde – vuole tagliare già in estate e chi – come i governatori di Germania e Austria – puntano a mantenere invariati i tassi nel 2024 per sconfiggere l’inflazione. Oggi il focus è sulla pubblicazione dei verbali della riunione di dicembre della Bce, ma anche sul discorso di Lagarde nel pomeriggio.

Per quanto riguarda i titoli, occhi puntati su Tim (-0,59%) nel giorno del cda per avviare i lavori della lista per il rinnovo del consiglio e su Leonardo (-2,4%) dopo la notizia che il fondo statunitense Capital Group Companies è entrato nel capitale arrivando a detenere una quota superiore al 3% in vista del varo del nuovo piano industriale che l’ad, Roberto Cingolani, presenterà in cda il prossimo 24 febbraio.

In forte recupero i titoli del lusso dopo la frenata della crescita in Cina. Moncler balza del 3,5%, seguito da Cucinelli a +1,19%. In ripresa anche Stm che rimbalza del 2%.