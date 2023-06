Piazza Affari avanti piano aspettando l'occupazione Usa

Apertura positiva per la Piazza Affari. Dopo i primi scambi il Ftse Mib sale dello 0,4% a 26.676 punti. Tra i titoli principali ben impostati Saipem che sale del 2% a 1,23 euro, Iveco (+1,87%) e Tenaris (+1,76%). Debole Terna in calo di mezzo punto.

Parla Fabio Panetta

A spingere gli acquisti – in attesa del rapporto sul mercato del lavoro Usa – è anche il possibile stop della Fed alla stretta monetaria. Fabio Panetta, il membro italiano del Comitato esecutivo della Bce, in un’intervista a Le Monde dice la sua sulla traiettoria del rialzo dei tassi. “Considerando l’eccezionale livello di incertezza economica che abbiamo di fronte, è assai difficile stimare fin dove dovremo spingerci”, si legge. “Ho l’impressione che non abbiamo ancora raggiunto la meta finale del nostro ciclo di rialzi, ma che non siamo lontani”.

Il mercato del lavoro Usa

La settimana si conclude oggi con la pubblicazione dei nuovi posti di lavoro non agricoli creati in maggio: il consensus si aspetta 195.000, in calo da 254.000 di aprile. La disoccupazione dovrebbe confermarsi intorno ai minimi dell’ultimo mezzo secolo, a 3,5%. I salari orari medi dovrebbero registrare una crescita del 4,4% anno su anno.

In questo quadro di moderato rallentamento dell’attività economica e bassissimi livelli di disoccupazione, si sono inserite questa settimana, le dichiarazioni più che possibiliste su una pausa nel rialzo dei tassi di due pesi massimi della Federal Reserve: il presidente della Fed di Filadelfia, Patrick Harker ed il governatore Philip Jefferson.