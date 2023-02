Piazza Affari parte in rialzo, corrono Bper e Unicredit

Piazza Affari e le altre Borse europee hanno voglia di correre

Avvio in rialzo a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +1,25%. Nonostante i timori di recessione, con la Fed indirizzata a continuare ad aumentare i tassi d’interesse, sembra prevalere un certo ottimismo in attesa di alcuni dati macro. A Piazza Affari in evidenza soprattuto bancari ed energetici. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 181 punti, con il rendimento del decennale al 4,28%.

Per le materie prime, il petrolio torna a crescere lievemente con il Brent a 82,8 dollari al barile. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono positive, nonostante la chiusura in ribasso dei mercati asiatici, con Tokyo che ha visto il Nikkei cedere lo 0,11%. Tra le altre Borse, Parigi apre a +1%, Francoforte guadagna l’1,15% mentre Londra avanza dello 0,75%.

Corrono Bper (+2,85%) e Unicredit (+3,74%).

ENEL

China Southern Power Grid sta svolgendo una “due diligence” sulle attività di distribuzione di energia in Perù. Bloomberg riporta che i cinesi potrebbero offrire tre miliardi di dollari.

ENI

Un cargo di 655.000 barili di greggio venezuelano noleggiato da un’unità del gruppo energetico italiano è partito venerdì da un porto gestito dalla statale PDVSA.

FERRARI

ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1,810 per azione ordinaria che corrisponde a una distribuzione complessiva di circa 329 milioni di euro.

SNAM

Il governo nominerà un commissario per la Linea Adriatica, il gasdotto che corre lungo la costa adriatica, ha scritto domenica Il Messaggero. Snam potrebbe completare l’infrastruttura in 2-3 anni invece dei 4 previsti.



TIM

Il Cda apprezza l’offerta presentata da Kkr per la rete fissa, ma ritiene che sia da migliorare perché non riflette il valore dell’asset e le aspettative della società. Un portavoce del fondo ha detto che Kkr è pronto a dialogare con il Cda di Tim nel rispetto degli obiettivi strategici della società telefonica.