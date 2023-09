Borsa di Milano, Piazza Affari apre in rialzo dello 0,5%

Il BTP tratta a 4,22%. Dagli interventi dei membri del governo a Cernobbio è emerso che il vero appuntamento delle prossime settimane per l’esecutivo di Giorgia Meloni è la manovra finanziaria. Un piccola frana si sta abbattendo sui conti pubblici e sull’economia italiana. Si tratta dei bonus legati alle ristrutturazioni edilizie, ormai fuori controllo.

Da marzo a oggi, in soli cinque mesi, sono saltati fuori altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati in fattura dalle imprese, che non erano previsti nei tendenziali di spesa. Ben 4 miliardi di questi crediti, poi, si sono rivelati fasulli. Quelli irregolari, a fine agosto, arrivavano a 12,8 miliardi, si legge in un appunto consegnato nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate alla presidente del Consiglio. Per questo Meloni è preoccupatissima perchè i bonus si stanno mangiando tutti i soldi per la manovra di bilancio 2024. Per il Superbonus 110% si prevedeva una spesa di 35 miliardi, ma siamo arrivati quasi a 100.

La prossima settimana la premier proverà a trovare la quadra con i ministri e raccogliere le priorità compatibilmente con il raggio d’azione della manovra. E’ in programma, infatti, un vertice di maggioranza a palazzo Chigi destinato proprio a fare il punto della situazione. L’idea del ministro Giancarlo Giorgetti, ribadita ieri a Cernobbio, sarebbe mantenere le stime di crescita (definite a primavera nel Def) sia per quest’anno che per il successivo. Se invece nelle prossime settimane prevarrà una valutazione piú pessimistica, allora ci sarà da tener conto anche degli effetti finanziari del minor incremento del Pil.

“La coperta è corta e dobbiamo essere capaci come governo di dare una definizione corretta delle priorità e su quelle lavorare”, ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.