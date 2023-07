Brunello Cucinelli, le vendite su a doppia cifra. Riviste le stime

Il gruppo Brunello Cucinelli chiude i primi sei mesi del 2023 con ricavi pari a 543,9 milioni di euro, in crescita del 31% a cambi correnti (+30,5% a cambi costanti) rispetto al primo semestre 2022. Positive tutte le aree geografiche: Americhe +23,9%, Europa +22,6%, Italia +23,7%, Asia +55,6%.

In aumento i ricavi in entrambi i canali di vendita: retail +41,6%, wholesale +15,8%. L’ottimo semestre appena concluso – spiega la società nella nota dei conti – il più che puntuale avanzamento delle consegne invernali, ed il favore che respiriamo intorno al nostro brand e alla nostra proposta di prodotto, “ci consentono di rivedere al rialzo la stima di crescita dei ricavi per il 2023, portandola dal +15% ad un intervallo compreso tra il +17% e il +19%”.

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda ha commentato: “Il primo semestre di questo anno si è concluso con dei risultati più che eccellenti. Stiamo raccogliendo, ci piace pensare, ciò che il brand rappresenta nel suo stile e nel modo di concepire l’equilibrio tra il lavoro ed il rapporto con il creato. Grazie alla forte richiesta di prodotti artigianali ed esclusivi seguitiamo ad avere una visione molto positiva del mercato mondiale del lusso assoluto, a seguito di tali considerazioni, siamo molto fiduciosi sul futuro andamento del business per l’anno in corso, dove immaginiamo di chiudere l’anno con un fatturato in incremento tra il +17 ed +19%. Visto l’ottimo sell-out delle collezioni Primavera-Estate 2023 e l’importante raccolta ordini pressoché

conclusa per la collezione uomo Primavera-Estate 2024, prevediamo quindi per il prossimo anno una sana crescita intorno al +10%”. (Teleborsa)