La banca centrale della Cina taglia i tassi per sostenere l’economia

I tassi della banca centrale della Cina

La banca centrale della Cina ha effettuato un nuovo taglio dei tassi di riferimento, incluso un tasso di interesse ipotecario chiave, per sostenere l’economia indebolita dalla crisi del mercato immobiliare e dalle chiusure legate alla pandemia di Covid-19. La Banca popolare cinese (Pboc) ha decretato al termine del suo incontro mensile un taglio di cinque punti base del tasso primario a un anno, dal 3,7 al 3,65 per cento.

Il tasso a cinque anni è stato ridotto di 15 punti base, dal 4,45 al 4,3 per cento. L’economia cinese ha evitato per poco una contrazione nel secondo trimestre del 2022, con una crescita di appena lo 0,4 per cento: i lockdown decretati in diverse aree del Paese per contenere il Covid-19 hanno pesato sulla produzione industriale e sui consumi.