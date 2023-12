Giappone: scandalo scuote il governo, in uscita il ministro dell'Economia

Terremoto politico-giudiziario in Giappone. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida dovrebbe annunciare l’uscita dal suo governo di diversi ministri coinvolti in un vasto scandalo finanziario che interessa il suo partito (Partito Liberal Democratico).

Secondo quanto riportano i media giapponesi, tra i candidati a lasciare la compagine di Governo ci sarebbero il segretario generale e portavoce del governo Hirokazu Matsuno e il ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria Yasutoshi Nishimura.

Indagine per frode

Kishida, al potere dall’ottobre 2021, dovrà annunciare la sua decisione durante una conferenza stampa prevista per le 18:15 ora locale, alla fine della sessione parlamentare in agenda per oggi.

Secondo la stampa, la procura giapponese starebbe indagando su una presunta frode ai danni di decine di membri del Partito Liberal Democratico (Pld, destra conservatrice) guidato da Kishida, un gruppo politico che governa il paese quasi ininterrottamente dal 1955.