Israele lancia ordine di evacuazione a oltre 1 milione di civili a Gaza

(Teleborsa) – Israele dà 24 ore di tempo per l’evacuazione di 1,1 milioni di persone dal Nord al Sud della Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dal portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric all’AFP, l’esercito israeliano ha informato l’ONU con un messaggio recapitato poco prima della mezzanotte.

Dal canto loro, le Nazioni Unite – ha aggiunto il portavoce – hanno lanciato “un forte appello affinché tale ordine, se confermato, venga annullato, evitando ciò che potrebbe trasformare quella che è già una tragedia in un problema umanitario devastante” ed ha chiesto una donazione di emergenza del valore di 294 milioni di dollari per soddisfare i “bisogni urgenti” dei residenti più vulnerabili della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Negli ultimi giorni – secondo le Nazioni Unite – oltre 400mila palestinesi avrebbero abbandonato le loro case, di cui 50mila sarebbero donne incinte che non hanno più accesso alle cure. Il numero di sfollati è salito rapidamente dopo l’avvio dei bombardamenti da parte di Israele.

Tutte le mosse israeliane contro Hamas

L’esercito israeliano ha chiesto – conferma una nota – “l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case verso Sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell’area a Sud di Wadi Gaza”. “L’organizzazione terroristica Hamas ha intrapreso una guerra contro lo Stato di Israele e Gaza City è un’area in cui si svolgono le operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza”, spiega l’Aeronautica israeliana, aggiungendo che “sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà”.

“I terroristi di Hamas si nascondono nella città di Gaza all’interno di tunnel sotto le case e all’interno di edifici popolati da persone innocenti residenti a Gaza”, spiega l’esercito, ribadendo “evacuate verso Sud per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie e prendete le distanze dai terroristi di Hamas che vi usano come scudi umani“.

Proseguono intanto i bombardamenti su Gaza. Aerei da combattimento dell’Israel Defense Force – si legge in una nota – hanno colpito cinque residenze utilizzate operativamente dagli agenti terroristici di Hamas. L’IDF ha colpito durante la notte 750 obiettivi militari, inclusi tunnel sotterranei di Hamas, complessi e postazioni militari, residenze di agenti di alto livello utilizzati come centri di comando militare, magazzini di deposito di armi, sale di comunicazione e preso di mira terroristi palestinesi.