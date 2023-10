La Banca d'Israele venderà 30 miliardi di dollari per stabilizzare lo shekel

Banca di Israele, fino a 30 miliardi di dollari per stabilizzare lo shekel

La Banca d’Israele ha annunciato un programma per vendere fino a 30 miliardi di dollari in valuta estera. La Banca opererà sul mercato nel prossimo periodo “al fine di moderare la volatilità del tasso di cambio dello shekel e di fornire la liquidità necessaria per il corretto funzionamento dei mercati”, si legge in una nota che segue gli attacchi di Hamas contro Israele nel fine settimana e le azioni di ritorsione intraprese da Israele a Gaza.

Misure per la liquidità

Oltre al programma da 30 miliardi di dollari, e se necessario, la Banca fornirà liquidità al mercato attraverso meccanismi Swap fino a 15 miliardi di dollari.



La Banca d’Israele “continuerà a monitorare gli sviluppi, monitorando tutti i mercati e ad agire con gli strumenti a sua disposizione, se necessario“, viene sottolineato.