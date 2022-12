La Cina ora rallenta sulle misure anti-Covid e si scopre più morbida

Nella rigorosa Cina, quella che ha proseguito in solitaria con i lockdown, si lavora ad allentare le restrizioni anti Covid.

Il Covid e la Cina

Chiusure, alcune volte, “arbitrarie”. Un’applicazione “troppo zelante” delle misure anti-Covid. E sebbene l’intenzione resti quella di ridurre a zero il numero di contagi, le autorità ora assicurano di muoversi “rapidamente per risolvere le difficoltà”. Anche nella rigorosa Cina, quella che ha proseguito in solitaria con i lockdown, quella del pugno di ferro contro la pandemia, si lavora ad allentare le restrizioni.

Dopo le proteste in diverse zone della nazione, con i manifestanti che hanno marciato con i fogli bianchi e gli scontri con la polizia, Pechino avrebbe deciso di usare adesso una mano più leggera. Il pacchetto è un mix di concessioni e promesse, a cui non mancherà comunque una sorveglianza attenta intrisa di censura. Per il momento l’unica azione ufficiale è la revoca delle chiusure da Chanton a Chongqing.