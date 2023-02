Chiara Ferragni tenta di sedurre i fondi con Sanremo e prenota guadagni record

I guadagni di Chiara Ferragni dopo Sanremo

Dal festival della canzone italiana, ricordiamolo subito, non si metterà in tasca un euro. O meglio, i 100 mila euro di cachet che la bionda dei social percepirà dalla Rai (la cifra non è mai stata confermata ufficialmente) li donerà all’associazione romana dalla parte delle donne D.i.Re. Così come rivolto alle donne è stato il messaggio che Chiara Ferragni, l’influencer più pagata d’Italia, ha voluto far vibrare dal palco di Sanremo, con quel suo corpo mezzo nudo, fasciato nel vestito di Dior, realizzato appositamente per le sue forme.

Non è nuova, a dire il vero, la ragazza, nata a Cremona nel 1987, a mettersi in slip e reggiseno sul web. Un modo per far parlare di sé, certo, e per sedurre il suo folto pubblico, che sfiora i 29 milioni di follower solo su Instagram. Ma anche un grande spot pubblicitario per i brand che indossa di volta in volta, disposti a pagare persino 80 mila euro per un suo post.

I fondi d’investimento per la Ferragni

E chissà se, concluso Sanremo, la Ferragni, dopo aver conquistato i telespettatori del circo della musica riuscirà anche a conquistare i fondi d’investimento, con cui da tempo è in trattativa per far risorgere la sua Fenice, una delle società a lei collegate (ha il 32,5%), che ha chiuso il 2021 con 3,4 milioni di perdite. Tra i fondi interessati ad entrare con lei in questo business, che dai social è diventato sempre meno etereo, c’è Avm Gestioni. Si è parlato della possibilità di cedere fino al 66% della società, preservandone però la governance.

Si vedrà. Intanto, la Ferragni si è preparata la strada dell’eventuale cessione con una valutazione molto più che prudente dei diritti di sfruttamento del marchio, che prende il suo nome e che è in capo alla Fenice per l’appunto. Periziati per appena 4,7 milioni. Una cifra distante anni luce rispetto a quella che erano stati valutati cinque anni fa, ovvero 36,2 milioni. E che garantirebbe all’influencer d’incassare, quindi, nell’eventualità, una ricca plusvalenza.

Il patrimonio della Ferragni

Guadagni che andranno tutti ad arricchire il patrimonio della Ferragni, o di Chiara Maestà, come l’hanno ribattezzata nel retropalco dell’Ariston. Lo scorso anno il suo patrimonio era stato stimato in 40 milioni. Una crescita stratosferica dal 2016, quando Forbes l’aveva inserita nella lista dei trenta under 30 più influenti al mondo, con un patrimonio netto di circa 8 milioni di dollari. Soldi, oggi come allora, rappresentati principalmente dal valore delle sue società. La Tbs Crew principalmente, di cui è azionista di maggioranza e che funge da talent agency. La Sisterhood, che si occupa di marketing e di diritti d’immagine. E infine la Fenice, alla ricerca di soci.