Tavares si fa ricco con Stellantis, il suo compenso del 2023 balza a 36,5 milioni

Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha comunicato che il compenso totale del CEO Carlos Tavares per il 2023 è salito del 56% a 36,49 milioni di euro. Tavares ha ricevuto 23,47 milioni di euro in contanti e azioni maturate nel 2023, compreso un incentivo alla trasformazione di 10 milioni di euro per il raggiungimento di obiettivi fondamentali legati alle sfide che l’industria automobilistica sta affrontando in materia di tecnologia ed elettrificazione.

La retribuzione base è stata di 2 milioni di euro, invariata dall’anno prima, mentre i fringe benefit sono stati di 635 mila euro. La retribuzione variabile comprende 5,79 milioni di euro di incentivo a breve termine, 26,13 milioni di euro di incentivo a lungo termine e 1,95 milioni di euro di benefici successivi al pensionamento. La retribuzione variabile pesa per il 93% sul totale.

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha invece percepito una retribuzione di 4,8 milioni di euro, a fronte di una parte fissa di 924 mila euro, un variabile di 3,2 milioni e fringe benefit per 684 mila euro. La retribuzione variabile pesa per il 67% sul totale.

Stellantis ha spiegato che il suo dipendente medio ha guadagnato 70.404 euro nel 2023, in aumento del 9,4% rispetto a 64.328 nel 2022 (la media a 5 anni si assesta a 60.858 euro). Il rapporto tra la retribuzione totale di Tavares e il dipendente medio dello scorso anno era di 518, in aumento significativamente rispetto al 365 del 2022 e alla media degli ultimi 5 anni di 337.

La società ha sottolineato che l’aumento del rapporto di remunerazione del CEO dal 2022 al 2023 è principalmente attribuibile all’incentivo alla trasformazione del CEO 2021 – 2025. Escludendo questo importo (pari a 14.293.090 euro), si otterrebbe un rapporto di remunerazione del CEO di 315. (Teleborsa)