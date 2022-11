Berlusconi batte i pugni: «Le nomine le ho fatte io»

Berlusconi sulle nomine

Silvio Berlusconi fa il pompiere e interviene sui rumors di presunti malumori e dissidi interni a Forza Italia. “Mi sento in dovere di precisare che, come sempre accaduto, tutte le nomine di governo, per ciò che attiene il nostro movimento, sono state proposte dal sottoscritto”, ha scritto il presidente degli azzurri.

“Rilevo inoltre che, al netto di quanto riportato dagli stessi media – prosegue il presidente di FI – in realtà il nostro partito è unito e compatto nel sostegno convinto al governo di centrodestra scelto liberamente dagli italiani”.

Nessuna quota Ronzulli o quota Fascina nelle nomine, per il Cavaliere. “Voglio ricordare che la linea politica di Forza Italia è sempre stata determinata dal sottoscritto che, come noto, è solito ascoltare tutti gli interessati salvo poi assumere una decisione come doverosa sintesi delle varie opinioni, nell’interesse esclusivo degli italiani”, conclude.